ＵＣＣ「ＣＡＦＥ@ＨＯＭＥ ムーミン谷コーヒー工房」

UCC「CAFE@HOME ムーミン谷コーヒー工房」

UCC上島珈琲は、フィンランド生まれのキャラクター「ムーミン」とのコラボレーションによる、北欧のコーヒーブレイク文化「FIKA(フィーカ)」の雰囲気が楽しめる「UCC CAFE@HOME(カフェアットホーム) ムーミンシリーズ」において、ムーミン谷の世界からイメージした個性あふれるブレンドコーヒー「UCC CAFE@HOME ムーミン谷 コーヒー工房」(コーヒー豆2種類、オリジナルボックスギフトセット1種類)を2020年9月28日より発売。また、好評販売中のレギュラーコーヒーを1杯分ごとに真空パックしたコーヒーも、「こころあたたか。ムーミン谷 ぬくもりFIKA」をコンセプトに、寒い季節にピッタリな3種類を追加し、見ると思わずほっこりしてしまうかわいいギフトセットや、数量限定のオリジナルエコバッグ付きのセットを9月4日より発売する。「UCC CAFE@HOME」は、“私にぴったりのコーヒーに出会うことができる”“私らしいコーヒースタイルを見つけることができる”をコンセプトに新しいコーヒースタイルを提案するUCCグループの物販・カフェ業態「COFFEE STYLE UCC」の主力ブランド。コーヒーの産地や品種ではなく、チョコレート、チーズやフルーツなどの食べ物と合わせた「Food with Coffee」や、時間帯やシーンなどライフスタイルに合わせた「Life with Coffee」といったテーマで各商品を展開している。 ムーミンが誕生した北欧ではFIKAと呼ばれる、家族や友人、職場の仲間とコーヒーを飲みながら焼き菓子などを食べて楽しく時間を過ごす文化が根付いており、同社はこのFIKAをテーマに、食べ物やシーンに合わせてコーヒーを楽しめるひと時を提供したいと考え、ムーミン谷の仲間たちをデザインした商品を取り揃えた「UCC CAFE@HOME ムーミンシリーズ」を2020年2月に発売し、以来好評を得ている。このたび、この人気シリーズの新たな商品として、ムーミン谷の世界からイメージした個性あふれる味わいのブレンドコーヒー「UCC CAFE@HOME ムーミン谷 コーヒー工房」をはじめ、寒い季節にピッタリなレギュラーコーヒー1杯分を真空パックにしたコーヒーや、さまざまなコーヒーが楽しめるオリジナルギフトボックスなどを発売する。 「UCC CAFE@HOME ムーミン谷 コーヒー工房」は、ムーミン谷の世界からイメージした、UCC焙煎工場直送の香り高いコーヒー豆を、UCCの直営店舗「UCCカフェメルカード」、「COFFEE STYLE UCC」の店内でブレンドし、オリジナルパッケージに充填。カップ10杯分(120g)の『UCC CAFE@HOME ムーミン谷 コーヒー工房 Sweets&Friends 豆 120g』と『UCC CAFE@HOME ムーミン谷 コーヒー工房 on the Weekend 豆 120g』の2種類に加え、2種類をセットにしたオリジナルギフトの計3アイテムを取り揃えており、オリジナルギフトはムーミンやしきをデザインしたオリジナルボックスでパッケージされている。●UCC CAFE@HOMEムーミン谷 コーヒー工房 Sweets&Friends 豆 120g:900円 ●UCC CAFE@HOMEムーミン谷 コーヒー工房 on the Weekend 豆 120g:900円 ●UCC CAFE@HOMEムーミン谷 コーヒー工房 ギフトセット:2,000円 ●発売日:2020年9月28日(月)