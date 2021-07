マルコメ「商業リゾート施設にカフェと味噌店」オープン

マルコメ(本社:長野市、代表取締役社長:青木時男)は、三重県多気町の商業リゾート施設「VISON(ヴィソン)」に、発酵カフェ「糀茶寮(こうじさりょう) Produced by 魚沼醸造」と味噌の専門店「蔵乃屋(くらのや)」を7月20日にオープンした。「糀茶寮 Produced by 魚沼醸造」は同社の子会社となる魚沼醸造直営の発酵カフェ。店内では工場直送の糀甘酒、糀甘酒と越後薬草のジンジャーエールなどのドリンク、オリジナルスイーツの糀ボールや世界ジェラート大使・柴野大造氏監修の糀甘酒ソフトクリームなどをラインアップ。また、お土産用の米糀商品として、魚沼醸造の新商品「魚沼産コシヒカリ使用 糀甘酒」「同 糀みつ」も販売する。一方、「蔵乃屋」は同社の子会社となる蔵乃屋が運営する味噌の専門店。豊洲市場に本店を構える蔵乃屋の2号店として、全国各地から選りすぐった24銘柄の味噌を100gから量り売りをする。また、店内にあるイベントスペースで味噌の仕込み教室や食べ比べ教室といった体験型店舗となる。■糀茶寮 Produced by 魚沼醸造URL:https://vison.jp/shop/detail.php?id=53 ■蔵乃屋URL:http://www.kuranoya.co.jp/、https://vison.jp/shop/detail.php?id=18