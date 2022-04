キリン「Ｈａｌｌ ｏｆ Ｆａｍｅ」を田中城太が受賞

キリン「Hall of Fame」を田中城太が受賞

キリンビールのマスターブレンダー田中城太が、世界的ウイスキー専門誌「ウイスキーマガジン」認定の「Hall of Fame」を受賞し「ウイスキー殿堂入り」となった。授賞式は、3月24日にイギリス・ロンドンで開催され、日本人としては4人目の殿堂入りとなる。「Hall of Fame(ウイスキーマガジン・ホール・オブ・フェイム)」は、パラグラフ・パブリッシング社発行のウイスキー専門誌「ウイスキーマガジン」が、 “長年にわたりウイスキー業界において特筆すべき貢献を果たした個人”に贈る栄誉ある賞で、2004年から毎年発表されている。受賞理由として主催者は、「これまで業界のパイオニアとして、ジャパニーズウイスキーのイメージおよび評価を国際的に高めることに貢献した」「ブレンダーとしての卓越した知見やスキルが、『富士』ブランドに色濃く反映されており、今後も商品だけではなくカテゴリー全体のけん引や、イノベーションを起こしてくれることが期待できる」などとコメント。今後、田中が監修した国産ウイスキー「キリンウイスキー 陸」を4月5日に、「キリン シングルブレンデッドジャパニーズウイスキー 富士」を6月7日に発売する。<田中 城太(たなか じょうた)略歴> 1962年、京都出身。1988年、キリンビールに入社。1989年にナパバレーのワイナリーに勤務後、カリフォルニア大学デービス校大学院修士課程を修了。1995年に帰国し、ワイン・その他の洋酒業務を担当。2002年に再度渡米し、ケンタッキー州のフォアローゼズ蒸溜所にてバーボン製造および商品開発全般に携わる。帰国した2009年からは、キリンビール商品開発研究所でブレンダー業務に従事し、2010年にチーフブレンダーに、2017年にはマスターブレンダーに就任。同年、「パラグラフ・パブリッシング社」が主催する世界的ウイスキー・アワード「アイコンズ・オブ・ウイスキー(IOW)2017」において「マスターディスティラー/マスターブレンダ―・オブ・ザ・イヤー」を受賞。<受賞コメント>「このたび栄誉ある‘Hall of Fame’に叙任いただきましたことは誠に光栄です。これからも益々精進し、世界中の人たちに愛されるウイスキーづくりに励むとともに、業界の発展とウイスキーの魅力発信に努めていきたいと存じます。ありがとうございました。」<商品概要> 1.商品名 「キリンウイスキー 陸」 2.発売日 2022年4月5日(火)※4000mlペットボトルは4月上旬より切り替え 3. 発売地域 全国 4.容量/容器 500mlびん/4000mlペットボトル 5.価格 オープン価格 6.アルコール分 50% 7.製造工場 キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所 / 1.商品名 「キリン シングルブレンデッドジャパニーズウイスキー 富士」 2.発売日 2022年6月7日(火) 3. 発売場所 全国の飲食店・量販店、 キリンオンラインショップDRINX(https://drinx.kirin.co.jp/) 4. 容量/容器 700ml/びん 5.アルコール分 43% 6.製造工場 キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所 7.店頭価格(税込み) 6,600円 ※DRINX価格 8. 販売予定数量 約4,700ケース ※9L換算 (2022年) 1.商品名 「キリン シングルブレンデッドジャパニーズウイスキー 富士 2022マスターピース」 数量限定 2.発売日 2022年月3月1日(火) 3. 発売場所 富士御殿場蒸溜所売店、 キリンオンラインショップDRINX(https://drinx.kirin.co.jp/) ※DRINXでは4月19日(火)より発売開始 4. 容量/容器 700ml/びん 5.アルコール分 50% 6.製造工場 キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所 7. 店頭価格(税込み) 54,780円 ※DRINX、富士御殿場蒸溜所売店価格 8. 販売予定数量 約1,000本 (2022年)