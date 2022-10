成城石井「初の海外ポップアップストア」オープン

成城石井(本社事務所:神奈川県横浜市、代表取締役社長:原昭彦)は、11月4日から17日までの14日間、シンガポール共和国に期間限定のポップアップストア「SEIJO ISHII POP UP STORE in Isetan Singapore Scotts」をオープンする。本年で創業95周年を迎えた同社にとって、期間限定とはなるが海外での出店は初のこと。同社はこれまで、国内では関東・東海・関西エリアを中心に200店舗を展開しているが、今後さらなる成長を果たすためには海外への展開も必要になってくるという考えから、この度、三越伊勢丹からの支援もあり、Isetan Singapore Scotts内に期間限定のポップアップストアをオープンすることとなったという。多様な文化を受け入れるシンガポールの消費者に、成城石井の高品質な菓子・デザート・ドリンク等の42アイテムを提案、シンガポール随一のショッピングエリアであるオーチャードロードからメッセージを発信することで、成城石井のブランド認知向上を図るとともに、本格的な展開に向けたテストマーケティングを推進する予定だ。【店舗概要】■店名:SEIJO ISHII POP UP STORE in Isetan Singapore Scotts ■店舗所在地:350 Orchard Road Shaw House Singapore 238868/Isetan Singapore Scotts 地下スーパーマーケット内 ■営業日:11月4日~11月17日<14日間> ■営業時間:10時~21時 ■売場面積:10.3㎡ ■取扱予定商品:グロサリー・菓子・デザート・飲料・雑貨等42品