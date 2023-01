国分「仕入先トマーティン蒸留所が３つの最優秀賞」受賞

国分「仕入先トマーティン蒸留所が3つの最優秀賞」受賞

国分グループ本社(本社:東京都中央区、代表取締役会長兼CEO:國分勘兵衛)が輸入するスコッチウイスキーのトマーティン蒸留所が、イギリスの「IWSC 2022」および「IOW 2023」において3つの最優秀賞を受賞した。IWSC(International Wine & Spirit Competition)は1969年にロンドンで創立、ワイン・スピリッツ・リキュールなどの品質向上を目的とした、世界で最も歴史と権威のある酒類コンペティションの一つで、今回、トマーティン蒸留所は「IWSC2022」の「スコッチウイスキー製造者年間最優秀賞(Scotch Whisky Producer of the Year)」と「全蒸留酒製造者年間最優秀賞 (Outstanding SpiritsProducer of the Year)」を同時に受賞。さらに、英国ウイスキー業界で活躍する人物や優れたバー、生産者、小売業等を称える、英国のウイスキーマガジン社が主催するIOW(Icons of Whisky Awards)においても、「IOW2023」の「スコットランド年間最優秀サステナブル・ディスティラリー(Sustainable Distillery of the Year)」を受賞。2022年に地元の観光利益共同法人ハイランドツーリズムとパートナーシップを結び、地域の環境を保護すると共に持続性の高い観光活動の実施に責任を持って取り組み、環境問題に注力している生産者として評価された。