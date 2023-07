国分×双日「ベトナムで４温度帯物流事業を拡大」

国分×双日「ベトナムで4温度帯物流事業を拡大」

国分グループ本社(本社:東京都中央区、代表取締役会長兼CEO:國分勘兵衛、以下「国分」)と双日(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:藤本昌義)は、ベトナムの物流大手New Land Co.Ltd.(以下「NL」)と共同で、New Land Vietnam Japan Long An LLC(以下「NLVJ LA」)を設立。新たな物流倉庫を建設し、7月よりベトナムにおける4温度帯物流事業を拡大する。国分と双日は、2016年に合弁でNew Land Vietnam Japan Joint Stock Company(以下「NLVJ」)を設立し、ベトナム南部で4温度帯物流倉庫の運営を行っているが、同国は経済成長による生活者の購買力向上にともない、スーパーマーケットやコンビニエンスストアといった近代的な小売業態(モダントレード)が急速に発展、安定的かつ高品質な低温物流ニーズが高まっている。今回設立したNLVJ LAは、国分・双日・NLの3社共同で運営するベトナム大手食品卸事業会社Huong Thuy Manufacture Service Trading Corporationとの連携を強化し、同国における食のバリューチェーンの拡充を目指すもの。NLVJ LAの新倉庫は、NLVJの倉庫の約3倍規模の4温度帯センターとなり、トラックの輸送機能を保有することで、食品保管から配送まで一貫した温度管理を可能とする近代的な低温物流サービスを提供する。国分と双日は、NLとともに本事業を通じてベトナムの近代物流インフラの発展に寄与していくと同時に、顧客満足度向上を目指し、取り組みを強化していく意向だ。【NLVJ LA概要】■設立:2022年3月1日 ■操業開始:2023年7月10日 ■本社所在地:Lot 14 and Lot 14A, Tan Duc Street, Tan Duc Industrial Park, Huu Thanh Commune, Duc Hoa District, Long An Province, Vietnam ■代表者:櫻井隆希 ■議決権比率:双日(51%)、国分(44%)、NL(5%) ■事業内容:4温度帯(常温、定温、冷蔵、冷凍)物流事業 ■新倉庫の設備概要 :面積/敷地面積約58千平方メートル、延床面積約36千平方メートル、保管容量/最大39,000パレット、立地/ホーチミン中心地より南西約30km(車で約60~70分程度)、対応可能温度帯/常温(室温)、定温(10~25℃)、冷蔵(0~10℃)、冷凍(−25~0℃)、保有トラック数/約70台予定、施工/Daiwa House Vietnam Co., Ltd.