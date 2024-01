国分「食品の予測誌　ＴＫＢｒｉｄｇｅ２０２４」

国分「食品の予測誌 TKBridge2024」

国分グループ本社(東京都中央区、代表取締役会長兼CEO:國分勘兵衛)は、TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPAN(東京都文京区、代表取締役社長:齊藤 昌典)との協業で、食品マーケットの予測誌「TKBridge2024」を2023年12月に発刊した。同誌は国分グループの現場力と食のマーケティング力の知見、TOPPANの販促企画と情報システム、包材・パッケージの知見を掛け合わせることで、生活者の嗜好とライフスタイルを見える化し、これからの売り場や商品がどのように変わっていくかを予測したもの。2024年は従来の考え方やライフスタイルの変化によって生じる「従来の当たり前の崩壊」に着目し、生活者にとって身近な動作や状態を示す「飲食する」「働く」「表現する」「暮らす」の4 つの行動からアップ デートされた当たり前によって広がる未来を捉えていく。同誌は小売業、メーカーなど食に関わるすべての取引先への提案の場に生かしていく。同誌の主な特集1、「当たり前」の分裂と変化 NEW OUR STANDARD & MY STANDARD 「飲食する」「表現する」 「働く」「暮らす」、2、「来るかも・・・なキーワード」2024 、3、迫りくる物流の「2024年問題」生活はどう変わる? 4、海外事例から見る新しいトレンドの兆し 5、2024 年カテゴリー動向予測。 URL:https://www.toppan.com/ja。