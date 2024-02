コカ・コーラ「独自電子マネーに自販機チャージ機能」

日本コカ・コーラ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ホルヘ・ガルドゥニョ)は、コカ・コーラの公式アプリ「Coke ON(コークオン)」に、おつりや紙幣を自販機でチャージできる新しい機能「自販機チャージ」を3月中旬より順次、全国へ展開する。今回「Coke ON Wallet」に新たに搭載される「自販機チャージ」機能は、現金で購入した製品のおつりをそのまま電子マネーとして「Coke ON Wallet」にチャージすることができる「おつりチャージ」と、手元にある紙幣を含む現金を対応自販機から手軽に電子マネーとして「Coke ON Wallet」にチャージできる「現金チャージ」の2種類。今まであまり電子マネーに馴染みがなかった方でも、手元の現金を手軽にキャッシュレス化が出来る「便利」な機能となる。また、「自販機チャージ」スタートを記念して、サービススタートから12月31日までの期間、自販機チャージをすると、チャージ金額の10%を「Coke ONポイント」として還元されるキャンペーンも実施される。 「Coke ON Wallet」について:https://c.cocacola.co.jp/app/wallet/