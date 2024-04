ロッテ「チョコｍｅｅｔｓ ＣＲＡＦＴ ＳＡＫＥ」開催

ロッテ「チョコmeets CRAFT SAKE」開催

ロッテ(本社:東京都新宿区)はチョコレート事業60周年を迎えたことを記念して、日本食文化の祭典「CRAFT SAKE WEEK 2024 at ROPPONGI HILLS」(東京都港区六本木)内にイベントブース「チョコmeets CRAFT SAKE」を4月18日から29日の12日間開催することを決定した。チョコレート事業に本格参入した1964年から今年で60年の節目を迎える同社では、スローガンとして「もっとチョコのこと Sweet at Heart」を掲げ、「もっとチョコの可能性、創りつづける。届けつづける。伝えつづける。」という想いのもと、様々なアクションを展開しているが、その一環として、「CRAFT SAKE WEEK 2024 at ROPPONGI HILLS」に出展。中田英寿氏をはじめとする専門チームによって選び抜かれた最高峰の酒蔵が120蔵出展する中、一日10種のお酒とガーナチョコレートのマリアージュを日替わりで提供する。チョコレートは、ロッテのガーナミルク、ガーナブラック、ガーナホワイト、ガーナローストミルクの4種が用意され、CRAFT SAKE WEEK専用コインで購入した日本酒の味わいに応じて、ロッテのチョコレート研究員が厳選したガーナチョコレート1種類を提供するという。【概要】■日時:4月18日~29日/各日12:00~21:00 ■場所:CRAFT SAKE WEEK 2024 at ROPPONGI HILLS 会場内(東京都港区六本木6丁目9-1 六本木ヒルズアリーナ) ■参加蔵数:各日10蔵(計120蔵) ■料金:CRAFT SAKE WEEK専用コイン 2枚〜9枚(日本酒の銘柄により異なる) ■内容:購入した日本酒にあったガーナチョコレートを提供(チョコレートの粒数は種類によって異なる)