森永「１チョコｆｏｒ１スマイル サマーイベント」開催

森永「1チョコfor1スマイル サマーイベント」開催

森永製菓は、カカオ生産国の子どもたちを支援する活動「1チョコ for 1スマイル」の取り組みにおいて、「チョコ×アイスでひんやり!カカオの国のことを学んで笑顔を届けよう - 1チョコ for 1スマイル サマーイベント」を2024年9月1日にGREEN SPRINGSにて開催する。同イベントは、8月19日より開始している「1チョコ for 1スマイル サマーキャンペーン」の第二弾。イベント会場で、カカオの国や「1チョコ for 1スマイル」の取り組みについて紹介し、イベントに参加者数×100円を「カカオの国の子どもたち」の支援のために寄付する。「1チョコ for 1スマイル」は、森永製菓が2008年から続けている活動で、これまでの支援総額は、約3億1,773万円(2024年2月時点)となっている。「1チョコ for 1スマイル サマーキャンペーン」は、カカオの国のことや「1チョコ for 1スマイル」の取り組みに関する”学び”のアクション(投稿・行動)が支援に繋がる、今年度初めて実施している期間限定のキャンペーン。第一弾では対象SNSにおいて1アクションにつき10円を寄付するキャンペーンを実施している。第二弾となる同イベントでは、カカオの国や「1チョコ for 1スマイル」の取り組みについてクイズ形式で学ぶことができ、イベントに参加者数×100円を「カカオの国の子どもたち」の支援のために寄付。また、イベントに参加者には「チョコモナカジャンボ」「板チョコアイス」等、カカオを使った森永製菓のアイスをプレゼント。イベント会場では、カカオの国の子どもたちへメッセージを届けるコンテンツも用意している。<「チョコ×アイスでひんやり!カカオの国のことを学んで笑顔を届けよう - 1チョコ for 1スマイル サマーイベント」概要>日時:2024年9月1日(日)12~19時 ※開催時間内でもプレゼントがなくなり次第終了。 場所:GREEN SPRINGS 2F リビングルームW (東京都立川市)