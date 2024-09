鯖協会「鯖サミット２０２４ ｉｎ 美浜」開催

鯖協会「鯖サミット2024 in 美浜」開催

鯖協会は、2024年10月26日(土)・27日(日)の2日間、全国各地のサバが楽しめるサバの祭典「鯖サミット2024 in 美浜」を福井県美浜町で開催する。本年の鯖サミットは美浜町制70周年・北陸新幹線敦賀延伸記念イベントとして、美浜町のイベント「はまなびフェスタ2024」と同時開催。北は青森県八戸市から南は長崎県雲仙市まで、産地色豊かな27ブースが様々なサバ料理、サバ商品を提供する。また、「はまなびフェスタ2024」からは美浜町を中心とした25ブースが特産品や飲食の提供、展示を行う。普段は食べる機会が少ない遠方の産地のサバ料理や、サバ推し飲食店のサバ料理を楽しめるほか、サバ缶をはじめとしたサバ加工品なども販売され、お土産として購入可能。会場からの配送もできる。<「鯖サミット2024 in 美浜」開催概要>イベント名称:鯖サミット2024 in 美浜 日時:2024年10月26日(土)10:00~16:30、10月27日(日)10:00~16:00 (雨天決行・荒天中止) 場所:生涯学習センターなびあす周辺特設会場 (福井県三方郡美浜町郷市29-3) アクセス:西日本旅客鉄道(JR西日本)小浜線美浜駅 徒歩1分 同時開催イベント:はまなびフェスタ2024入場料: 無料 主催:はまなびフェスタ2024・鯖サミット2024 in 美浜実行委員会 特別協力:一般社団法人鯖協会、全日本さば連合会 鯖サミット公式サイト: https://38summit.jp