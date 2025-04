「アイスランド文化を五感で楽しむ祭典が日本初上陸」

アイスランドの魅力を世界に発信する「Inspired by Iceland(インスパイアード バイ アイスランド)」は、5月30日と31日の2日間、Taste of Iceland Tokyo(テイスト オブ アイスランド トーキョー)を、東京・新宿、代官山で開催する。同イベントはアイスランドの音楽、食文化、文学、アート、デザインなどを世界に発信する文化フェスティバル。20年以上にわたり北米の都市で毎年開催されており、年間延べ5000人が訪れている。日本での開催が初となる今回は、アイスランド産のシーフードやラム肉、伝統的なアイスランドヨーグルトを使用したフルコースを堪能できたり(予約必須)、ライブコンサート、アート展、オーロラや2026年の皆既日食に関する特別講演など、さまざまな角度からアイスランドの魅力を知ることができる。名誉ゲストとして、アイスランド大統領ハットラ・トーマスドッティル氏、レイキャビク市⻑ヘイザ・ビョルグ・ヒルミスドッティル氏、アイスランドの音楽シーンを代表するアーティストの Ásgeir(アウスゲイル)、ミュージシャンの JDFR(ジェイエフディーアール)、そのほか数々の賞で受賞歴のあるデザイナーや作家がイベントに参加予定。詳細、予約方法などは、Inspired by Iceland公式サイトで確認できる。https://www.inspiredbyiceland.com/culture/taste-of-iceland-tokyo-2025。