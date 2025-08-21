カルビー「じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ」発売
執筆者：motoe
カルビー(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:江原信)は、食品総合卸の日本アクセス（本社：東京都品川区、代表取締役社長 社長執行役員CEO：服部真也）と、「じゃがりこ」ブランド初となるチルド惣菜「じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ」を共同開発。日本アクセスが販売元となり、9月22日から全国の小売店舗で発売。全国のファミリーマート店舗では、9月16日から先行発売する。今回発売される同商品は、「じゃがりこ」の楽しい味わいは残したまま、マヨネーズの酸味が苦手なお子さまでも食べやすいよう、甘みを感じられる味わいに仕上げられたポテトサラダで、国産ジャガイモを使用し、パセリや人参といった野菜の種類だけでなく、そのカットサイズも「じゃがりこ」を再現。パッケージも、「じゃがりこ」と同じ緑色をベースに、「じゃがりこ」スティックを散りばめ、イメージキャラクターのキリン（じゃがお）を掲載することで従来の惣菜商品にはない躍動感、ワクワク感を演出しているという。【商品名】■商品名：じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ ■内容量：100g ■希望小売価格：198円（税抜き） ■保存方法：要冷蔵 ■賞味期限：45日 ■じゃがりこ公式ウェブサイト「じゃがりこチャンネル」：https://www.calbee.co.jp/jagarico/