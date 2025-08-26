なだ万「社内コンテスト最優秀賞作品」期間限定提供開始

なだ万（本社：東京都千代田区、社長：長尾真司）は、全国のレストラン22店舗にて2025年9月より1か月間、なだ万社内コンテストの調理部門にて最優秀賞を獲得した料理を、各店の懐石料理またはコース料理にて提供。20代部門の「ココナッツパンナコッタ」、30代・40代部門の 「甘鯛根深蒸し(ねぶかむし) 揚げ胡麻豆腐」を楽しむことができる。今回、実施された社内コンテストは、なだ万で働く全てのスタッフを対象に、「業務モチベーションアップ」や「キャリアアップ促進」を図る目的としてスタートしたもので、2024年9月にONODERA GROUP傘下となり初めての取り組みとなる。第1回社内コンテストは「調理20代」「調理30代・40代」「アイディア賞」「ありがとう賞」「接客・サービス」の5部門別に、5月よりエントリーを開始。「なだ万レストランに行きたくなる一品料理」をテーマに世代別合計で77件のエントリーがあり、書類審査を経て、各部門上位5位、10品の料理が、7月の最終の実食プレゼン審査へ進出。社長、総料理長など11名の審査員が味、魅せ方、ストーリーなどをもとに採点を実施。最優秀賞の「ココナッツパンナコッタ」と「甘鯛根深蒸し 揚げ胡麻豆腐」は、なだ万が大切にする和の食材の風味や色合いを活かしつつ、若手ならではの斬新な発想と伝統的な技術を融合させた一品。なだ万の理念 「老舗はいつも新しい」を体現した、「なだ万の今」を象徴する一品として高く評価されたメニューとなる。