フジッコ「新キャラ」公開
執筆者：shirai
フジッコは4月1日、公式キャラクターのおまめやんとこんぶやんを公開した。主要3ブランドのふじっ子60周年、おまめさん50周年、ふじっ子煮55周年が重なる節目を記念し、当社の想いを親しみやすく伝えて顧客との関係を深める目的で、全従業者と家族を対象に募集して誕生した。今後は豆や昆布を使った健康的なメニューや食べ方の提案、バランスの取れた食卓を支える情報発信、体がよろこぶヒントやフジッコに関する豆知識の提供、親しみやすいコミュニケーションの創出などを担う。活用先は公式ホームページ、公式SNS、各種プロモーション・キャンペーン、イベント、店頭、販促ツールを予定している。＜キャラクター情報＞名称：おまめやん、こんぶやん。公開日：2026年4月1日。誕生背景：ふじっ子60周年、おまめさん50周年、ふじっ子煮55周年を記念し、全従業者と家族から募集して制作。主な役割：健康的なメニュー提案、食卓を支える情報発信、豆知識の提供、顧客とのコミュニケーション創出。主な活用予定：公式ホームページ、公式SNS、各種プロモーション・キャンペーン、イベント、店頭、販促ツール。