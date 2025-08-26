永谷園「新しい主食の提案＜めし粥＞」新発売
執筆者：motoe
永谷園（社長：掛谷 浩志、東京都港区）は、9月1日より新商品「めし粥（がゆ）」（税抜230円）全国発売する。同商品は、おかずを最大限に楽しむことを考えて設計された、ご飯の食感とお粥のとろみを兼ね備えた新しい主食で、お粥のようにとろみのある質感でありながら、ご飯のようにお米の粒感をしっかりと感じられる、「ご飯とお粥の良いところ取り」をしたような品質が特長。また、フリーズドライ米ならではの米感とライスパウダーによって生まれるとろみで、満足感のある食べ応えを実現。それでいて1食あたりわずか95kcalと、お茶碗一杯のご飯（150g）と比べても約半分以下のカロリーなので、「食事を我慢せずに楽しみたい」「体形が気になるけれど、しっかり食べたい」という方にもぴったりです。さらに、お湯を注いで5分待つだけで食べられる即食タイプのため、、仕事や学校でのランチはもちろん、アウトドアや夜食、小腹満たしにも便利。ご飯を炊く手間も、お茶碗を洗う必要もないので、忙しい毎日でも、自分らしい食事のスタイルが楽しめる設計となっている。表示内容量：24.1g、希望小売価格：230円（税抜）、賞味期間：12ヶ月。■ブランドサイト：https://www.nagatanien.co.jp/brand/meshigayu/