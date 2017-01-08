「ショコラのスペシャルテイスティングセミナー」開催
執筆者：omura
世界的パティシエ・ショコラティエである辻口博啓が代表理事を務める一般社団法人日本スイーツ協会(所在地:東京都目黒区)は、エクアドル発の有名ショコラブランドPACARIの代表CEOサンティアゴ・ペラルタ氏を招き「ショコラのスペシャルテイスティングセミナー」を1月31日に開催する。【イベントセミナーでは】①エクアドル産のカカオの魅力、PACARI社のカカオ作りやカカオ農家を取り巻く環境についての対談。②エクアドルで農業学校を作るサンティアゴ氏と、食べる人にもスイーツの知識を身につけてほしいという思いからスイーツコンシェルジュ検定の実施。③後進育成のために製菓専門学校を設立した辻口による、今後のスイーツ界を支える人材育成などの対話。④海外からも絶大な人気を誇る日本酒「獺祭(だっさい)」とのマリアージュの開催。⑤2016年パリで開催されたサロン・デュ・ショコラ内のショコラ品評会(C.C.C.)において、最高位となるゴールドタブレットを受賞。PACARI社のエクアドル産チョコレートを使用したショコラ“エクアドルへのオマージュ”の試食の実施・・など、日本と世界のチョコの発展に繋がるセミナーになりそうだ。《概要》■開催日時:2017年1月31(火)19:00~21:00※18:30開場。■会場:ワテラスコモンホール(東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地ワテラスコモン3階)。■出演:サンティアゴ・ペラルタ氏(PACARI代表CEO)/辻口博啓(一般社団法人日本スイーツ協会代表理事)。■主催:一般社団法人日本スイーツ協会/後援:エクアドル大使館■参加資格:20歳以上の方限定(身分証をご提示いただく場合あり)。■参加費:<一般>お一人様8,000円(ショコラテイスティング/獺祭とのマリアージュ/お土産あり)。■定員:100名様(予定)。■申込方法:お問合せフォームよりお申込み。■申し込み締め切り日:2017年1月18日(水)/ご入金締め切り日:2017年1月20日(金)15:00。