亀田製菓「有村架純 新商品告知動画」8/24公開

亀田製菓は、10月初旬に発売する 亀田の柿の種 明太子×マヨネーズピーナッツ味 に先駆け、女優・有村架純さんが同商品の発売経緯を紹介する動画「 10 on 10 (テンオンテン) Best Match レシピ決定動画」を、8月24日 11:00より公開している。今回の新商品は、DELISH KITCHEN監修の下、10月10日の亀田の柿の種の日に向けた新商品開発WEB企画、10 on 10 Best Matchにて生まれ、開発本部長に就任した有村架純さんがベストマッチを決定。動画のユーチューブURLは、https://www.youtube.com/watch?v=lkUHCSgu1xM。KAKITANEX LABO プロジェクト第1弾 10 on 10 Best Match サイトURLは、https://www.e-kakinotane.com/kakitanex/10on10/。