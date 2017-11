日清「香港子会社の香港証券取引所上場」予定日決定

日清食品ホールディングス (代表取締役社長・CEO:安藤宏基) の子会社で、香港地域を含む中国事業全般を統括している日清食品有限公司 (董事総経理:安藤清隆、 以下「香港日清」) は、香港証券取引所メインボード市場 (The Main Board of The Stock Exchange of Hong Kong Limited) へ上場申請を行っていたが、このたび上場予定日が12月11日に決定した。 同社グループは、グループ理念である“EARTH FOOD CREATOR”の体現に向けて、中国を含む海外事業の成長・拡大に注力してきたが、今回の「香港日清」の上場の目的は、中国市場において持続的成長を期す観点から、香港日清をより一層現地に根差した企業へ転換させ、上場を通じた戦略的パートナ ーシップの獲得や中国事業の買収および拡大、ブランド認知度の向上や販売ネットワークの拡大などを目指すものという。 なお、「香港日清」の香港証券取引所上場後においても、「香港日清」は引き続き同社の連結子会社に留ま る予定だ。また、本件による2017年度の同社連結業績に与える影響は軽微な見込としている。