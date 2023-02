キリン「赤と白 おいしさ感動体験会」開催

キリンビールは、スプリングバレーブランドのリニューアルを記念し、クラフトビールならではの魅力である、それぞれの香りや味わい、料理とのペアリングといった新たなビールのおいしさと、楽しみ方をより多くの方に体験してもらいたいという思いから、一般向け体験イベント「WELCOME TO THE WORLD OF CRAFT BEER スプリングバレー「赤と白」おいしさ感動体験会」を全国で開催する。同イベントでは、「今までにない、新たなビールのおいしさと楽しみ方を。」をコンセプトに、「スプリングバレーブルワリー 東京」をはじめ、全国の「スプリングバレーコラボショップ」にて特別なペアリングメニューを用意。フレンチレストラン「CIRPAS(サーパス)」を構える実力派シェフのジョージシェフと、「スプリングバレーブルワリー 東京」のシェフがコラボして監修した、「赤と白」ダブルフルコースが登場する。赤のフルコースでは、豊潤な味わいの「SPRING VALLEY 豊潤<496>」と相性ぴったりの、ジューシーなステーキをはじめとしたアクセントある料理を提供。白のコースでは、春が旬の野菜「アスパラガス」を使った料理をはじめとした、なめらかな泡と口当たりが特長的な「SPRING VALLEY シルクエール<白>」の香りや味わいにマッチするフルコースを提供。「赤と白」それぞれのスプリングバレーの香りや味わいにインスパイアされた、ジョージシェフの独創的なクラフトマンシップが光るフルコースとなっている。開催時期にあわせ、春を感じられるような旬の食材を使った彩り豊かなペアリングフルコースを、「スプリングバレーブルワリー 東京」にて体験できる。また、全国各地の「Tap Marché(タップ・マルシェ)」取扱店とコラボした「スプリングバレーコラボショップ」が、3月中旬から全国30店以上で順次展開予定。それぞれのお店の料理を生かした特別なペアリングメニューが登場し、スプリングバレーブランドならではの感動のおいしさと、クラフトビールが広げるビールの新しい楽しみ方を楽しむことができる。特設サイト: https://www.springvalleybrewery.jp/campaign/taiken_202303/ <「SPRING VALLEY 豊潤<496>」 赤のフルコース><「SPRING VALLEY シルクエール<白>」白のフルコース>日程:2023年3月9日(木)〜3月12日(日)、 3月18日(土)、 3月19日(日)、提供時間:11:00~21:00 (ラストオーダー 20:00) 、店舗情報:スプリングバレーブルワリー 東京 〒150-0034 東京都渋谷区代官山町13−1 ログロード代官山内、料金:1,000円(税込)、座席数:46席 <全国の「スプリングバレーコラボショップ」で楽しむ スプリングバレー「赤と白」おいしさ感動体験>日程:3月中旬から全国30店以上で順次展開予定、実施場所:全国のスプリングバレーコラボショップ(※「Tap Marché(タップ・マルシェ)」取扱店の一部店舗)