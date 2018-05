ＡＰＥＡＭ「アボカド消費促進イベント」開催

APEAM「アボカド消費促進イベント」開催

メキシコ産アボカド生産者・輸出梱包業者協会(APEAM:The Avocado Producer and Exporting Packers Association of Mexico)は、ヘルシーなのに栄養価が高いとして魅力的な食材「メキシコ産アボカド」を、もっと日常的に食べてもらうきっかけ作りとして、6月28日~7月1日に「COMMUNE 2nd表参道」にて、アボカド消費促進イベント「AVOCADOS MAKE ME FIT!」を開催する。メキシコはアボカドの世界最大の生産国にして、世界最大の消費国となっており、また、世界への輸出量としては年間約873,963トンに及び、日本への輸出量は世界第3位となる約61,716トンが輸出されている(2016年 7月~2017年6月)。 国内シェアの9割が「メキシコ産アボカド」となっているが、その事実があまり知られていないことから、同イベントは「メキシコ産アボカド」のさらなる認知拡大と消費促進を目的としているという。期間中は、メインゲストに数々の芸能人の肉体改造に携わるクロスフィットトレーナー兼モデルのAYAさんと、これまで指導した生徒数は30万人を超え、世界的にも絶大な人気を誇るヨガクリエイターのayaさんを迎え、自身が実践されている美容や健康について語ってもらうという。また、それぞれが監修したスペシャルな“アボカドボール”と“アボカドスムージー”を会場で味わうことができる。その他、セミナールームでは美味しいアボカドを見分ける方法、アボカドの健康・栄養面における優位性を知る講座も開催。 また、同イベントでは、4 日間の期間中にさまざまな催しを予定しているだけでなく、会場となる「COMMUNE 2nd表参道」内にある既存店舗がアボカドを使ったオリジナルメニューを期間限定で販売する予定だ。■名称:AVOCADOS MAKE ME FIT! ■実施日時:6月28日~7月1日 ■時間:Day Time 12:00-18:00 Night Time 18:00-21:00 ■実施場所:COMMUNE 2nd表参道(東京都港区南青山 3-13) ■主催:メキシコ産アボカド生産者・輸出梱包業者協会 ■公式HP:http://avocadosfrommexico.jp/tour/