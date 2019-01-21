日本雑穀協会「日本雑穀アワード」一般食品部門 受付中

日本雑穀協会は1月16日～31日の期間、雑穀を使った優れた食品を表彰する制度「日本雑穀アワード2019《一般食品部門》」の商品エントリーを受け付けている。同協会は雑穀に携わる企業や団体、研究者等で構成され、雑穀の人財育成、研究協力、雑穀産地の支援、表彰制度や会員への情報提供等を通じて、健全な雑穀の市場形成、業界発展に取り組んでいる団体。本アワードは消費者を代表する立場で、雑穀の幅広い知識やスキルを有する雑穀アドバイザー、雑穀クリエイター認定者が評価基準に基づき、厳正、公正に審査を行い、ひとつの選択基準を示す表彰制度で、対象商品により、一般食品部門、業務用加工食品部門、デイリー食品部門、テイクアウト食品部門に分かれている。【日本雑穀アワード2019《一般食品部門》概要】■応募期間：2019年 1月16日（水）～1月31日（木） ■審査期間：2019年 2月7日（木）～2月22日（金） ■結果発表：2019年 2月26日（火） ■金賞授賞式＆記者発表会：2019年3月5日（火） ■日本雑穀アワード公式サイト：https://zakkokuaward.jp/