全国さかな祭り実行委員会「魚ジャパンフェス」開催

「全国さかな祭り実行委員会」 （実行委員長：松本肇）は、大規模な食のイベント「第1回 SAKANA & JAPAN FESTIVAL 2019」（略称：魚ジャパンフェス2019）を3月1日～3日の3日間、代々木公園 (東京都渋谷区)で開催する。同イベントは毎年11月に日比谷公園で開催され、昨年は約16万人を動員した日本最大級の魚介料理イベント、「ジャパン フィッシャーマンズ フェスティバル」のスピンオフイベント。期間中は、合計69ブースが用意され、魚介料理に加え、日本各地の郷土料理や名産品など“日本のおいしい”が味わえる。会場は、全国各地から魚介類料理店の自慢の味を販売する「SAKANAエリア」、魚介料理にこだわらず、日本各地の郷土料理や名産品など日本の“おいしい”が味わえる「ご当地JAPANエリア」、日比谷公園でも好評の福島復興応援エリア「福島を食べようエリア」の特色を活かした３つのメインエリアに分かれ、250種類以上のメニューが提供される。また、日比谷公園に比べ来場者向け座席数を増やし、ゆったりとした空間が用意されるという。【開催概要】■名称：第1回 SAKANA & JAPAN FESTIVAL 2019（略称 魚ジャパンフェスティバル2019） ■主催：全国さかな祭り実行委員会 ■後援：東京都、ニッポン放送 ■協賛：キリンビール、日本盛 ■入場料：無料 ■購入方法：商品購入チケット（現地販売）または電子マネー(払い戻しは不可/会場内チャージは不可） ■公式HP：https://37sakana.jp/sakanajapanfes/