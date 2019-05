ＳＶＢ「コアシリーズ」をアレンジした２品数量限定発売

SVB「コアシリーズ」をアレンジした2品数量限定発売

スプリングバレーブルワリー(以下SVB)は5月10日からSVB東京にて、SVBのコアシリーズである「496」「on the cloud」の原料と製法を大胆にアレンジした「裏496」「on the cloud β」を数量限定で発売する。「裏496」は、エールのような華やかな香りとラガーのようなキレのバランスの良さが特長の「496」を、従来の下面発酵ではなく、上面発酵で醸造することで、さらに香りと味のボリュームを高めたIPAタイプのビール。「496」と飲み比べると、酵母を変え、ビアスタイルが変わることで味わいに大きな変化が生まれることを体感することができる。また、「on the cloud β」は、従来「on the cloud」で使用しているネルソンソーヴィンホップと同じニュージーランド産のホップ「モチュエカ」を使用したビール。同じ産地のホップでありながら白ワインから感じられる柑橘のような香りであるネルソンソーヴィンホップと、ライチのような香りが特長のモチュエカホップの品種の違いを楽しむことができる。■商品名:①裏496 ②on the cloud β ■原材料:①大麦麦芽、ホップ ②小麦麦芽、大麦麦芽、ホップ(モチュエカ) ■酵母:①上面発酵酵母 ②上面発酵酵母 ■発売日:2019年5月10日 ■アルコール分:①6.5% ②5.5% ■酒税法上の区分:ビール ■提供場所/容量/価格(税込):①SVB東京/レギュラーサイズ(360ml)/880円 ②SVB東京/レギュラーサイズ(360ml)/880円