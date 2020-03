明治「ブルガリアヨーグルトに２層タイプ」新登場

明治「ブルガリアヨーグルトに2層タイプ」新登場

明治(代表取締役社長:松田克也)は、「明治ブルガリア」ブランドより、「明治ブルガリアヨーグルトLB81 Fruit on the Bottom プレーンと白桃」と「同 プレーンとオレンジ」の2個タイプを3月30日に、「同 プレーンと白桃」の1個タイプを3月31日に全国で新発売する。「明治ブルガリア」ブランドは、1973年の「明治ブルガリアヨーグルト」発売以来、本場ブルガリアの正統な味わいを伝えるヨーグルトシリーズとして多くの消費者に親しまれている。今回、プレーンヨーグルトの新たな提案として、プレーンヨーグルトがすきな方だけでなく、今まであまり食べていなかった方も“プレーンをもっとすきになる”、「明治ブルガリアヨーグルトLB81 Fruit on the Bottom」を発売する。同商品は、上層が甘みをつけていないプレーンヨーグルト、下層がフルーツソースの新しい2層タイプのヨーグルトで、LB81乳酸菌を使用した爽やかな風味のプレーンヨーグルトと、フルーツのコントラストを楽しむことができる。発酵する際にヨーグルトの水分がフルーツソースに移行してヨーグルトが濃縮される“発酵中濃縮製法”を採用し、ヨーグルトの濃厚感やコクのある味わい、滑らかな食感を楽しむことができる。また、プレーンヨーグルトと相性がよく、味や食感がダイレクトに楽しめるこだわりのフルーツソースを使用。間食やデザートにちょうどよい食べきりサイズの1個タイプと、家庭内でのシェアや個人の複数回喫食に便利な2個タイプが用意されている。■「明治ブルガリアヨーグルトLB81 Fruit on the Bottom」プレーンと白桃 /プレーンとオレンジ <2個タイプ>:各140g(70g×2個)・希望小売価格:170円(税別)■「明治ブルガリアヨーグルトLB81 Fruit on the Bottom」プレーンと白桃 <1個タイプ>:80g・希望小売価格:120円(税別)