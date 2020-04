ＳＶＢ「ラフトビール人気上位２種」販路拡大

SVB「ラフトビール人気上位2種」販路拡大

スプリングバレーブルワリー(以下SVB)は、「496」「on the cloud」(各330mlびん)を5月26日より全国の一部量販店にて数量限定で発売する。2015年よりSVB各店舗にて販売している「496」と「on the cloud」は、タップ・マルシェの取り扱いがある飲食店およびキリンオンラインショップ「DRINX」で、クラフトビール人気上位2種の商品。今回、クラフトビールをより身近に感じられるように、外飲み・家飲み双方で人気の商品を全国の一部量販店に販路を拡大して数量限定で発売する。「496」はビールの無限の可能性を追求した、SVBのフラッグシップビール。エールのような豊潤さとラガー(低温熟成ビール)のようなキレ、IPAのように濃密なホップ感が特長で、甘み・酸味・苦味の絶妙なバランスと、深い余韻が楽しめ、スパイスの効いた料理や脂身の多い肉などしっかりした味わいの料理とのペアリングに適している。「on the cloud」は、大麦に加え小麦を使うことで醸し出される柔らかさが特長。ニュージーランド産のネルソンソーヴィンホップと上面発酵による、白ワインのようなフルーティーな香りが楽しめ、ハーブを使った料理や魚料理などとのペアリングに適した味わいとなっている。■商品名:①「496」 ②「on the cloud ■発売日:2020 年 5 月26 日(火) ※SVB各店舗および「DRINX」では2015 年より販売 ■発売地域:全国 ■容量/容器:330ml/びん ■価格:オープン価格 ■アルコール分:①6.5% ②5.5% ■製造工場:キリンビール横浜工場