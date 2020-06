湖池屋「ＪＡＰＡＮプライドポテト 焼のり醤油」発売

湖池屋「JAPANプライドポテト 焼のり醤油」発売

湖池屋は、「湖池屋 JAPAN PRIDE プロジェクト」より、新商品「JAPANプライドポテト 焼のり醤油」を2020年6月1日より全国コンビニエンスストア、2020年6月8日より全国スーパーマーケット等、一般チャネルにて発売する。同シリーズは、「日本の誇り」である風土・文化やそれらが生み出す素材を「KOIKEYA PRIDE POTATO」に込めて発信するプロジェクトとして2018年2月に始動したシリーズ。同社は、2017年に世界遺産登録された「神宿る島」 宗像・沖ノ島と関連遺産群を祝福・応援する意味を込めた商品「JAPAN PRIDE POTATO 九州焼のり醤油」を2018年に発売。2019年には、宗像市が掲げる『海への感謝』をテーマとした商品を発売し、これまで「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群とともに、宗像の海を守る活動を応援。3年目となる2020年は、世界遺産と宗像の海をはじめとした豊かな自然を後世に継承するため、宗像市の掲げる『Save the Sea』をテーマに商品開発に取り組んだ。今回発売となる同商品は、昨年に引き続き、宗像市にご協力いただき、『Save the Sea』のテーマにふさわしい福岡県で一番の漁獲量を誇る穴子の産地である宗像市の鐘崎漁港で水揚げされた穴子、ミネラルが豊富で風味豊かな有明海で採れた海苔を使用。また、醤油には伝統製法に基づいた昔ながらの醤油作りを続ける宗像市のマルヨシ醤油の醤油を使用した。宗像の海で育った穴子の旨み、有明海産の焼のりの芳醇な風味、九州ならではの醤油の甘みという九州で育まれた素材の個性が日本産じゃがいもの旨みとともに一つになった一品となっている。また、『Save the Sea』をテーマにした同商品を発売するにあたり“豊かな自然を育む海の大切さ”を考えることにつなげるとともに、新型コロナウイルス感染拡大防止のための休漁等、困難に直面している宗像の産業を少しでも応援したいとの想いから、1袋あたり1円を宗像市に寄付し、海の環境保全活動及び宗像の産業振興につなげる。さらに、同商品の発売にあたり、宗像漁業協同組合が厳選した鐘崎漁港で採れた海の幸セット(煮穴子:1尾、穴子刺身:1皿(半月)、しまふく炙り:30㎝ 1皿、ふくふく焼売:1パック)と「JAPANプライドポテト 焼のり醤油」(1箱/12袋)のセットが抽選で5名に当たる「日本のプライドにエールを!神宿る宗像の海の幸プレゼントキャンペーン」を実施する。■「商品名・内容量:「JAPANプライドポテト 焼のり醤油」・58g ■価 格:オープン価格 ■発売日・販売先:①2020年6月1日(月)・全国コンビニエンスストア ②2020年6月8日(月)・全国スーパーマーケット等、一般チャネル