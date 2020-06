ＳＶＢ「ＭＵＲＡＫＡＭＩ ＳＥＶＥＮ ＩＰＡ」発売

SVB「MURAKAMI SEVEN IPA」発売

スプリングバレーブルワリーは、希少な日本産ホップ「MURAKAMI SEVEN」を使用した「MURAKAMI SEVEN IPA」をキリンビールが展開する「Tap Marche(タップ・マルシェ)」で、6月22日(月)より全国発売。また、6月18日よりSVB東京、横浜、京都の店舗と、キリンオンラインショップ「DRINX」でも販売を開始する。 同商品は、キリンの“ホップ博士”こと村上敦司が育種した希少な日本産ホップ「MURAKAMI SEVEN」を使用したIPAタイプのビール。「MURAKAMI SEVEN」由来のいちじくやミカンを感じさせる香りと心地よい苦味が感じられ、上質感のある味わいを楽しむことができる。「MURAKAMI SEVEN」ならではの、海外産ホップにはない特長的な香りが好評で、2019年7月に「Tap Marché(タップ・マルシェ)」にて数量限定で発売したところ、多くの飲食店やユーザーから来年も発売してほしいという声を受け、今年から「Tap Marché(タップ・マルシェ)」で通年発売することとした。■商品名:「MURAKAMI SEVEN IPA」 ■原材料:麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ ■発売日:【Tap Marché(タップ・マルシェ)】:6月22日(月) 【キリン オンラインショップ DRINX】 https://drinx.kirin.co.jp/ :6月18日(木) 【SVB東京、横浜、京都】:6月18日(木) ■アルコール分:5.5% ■酒税法上の区分:ビール ■提供場所/容量/価格:①DRINX/330mlびん×6本セット/3,432円(税込) ②DRINX/3MURAKAMI SEVEN IPA飲み比べセット/4,796円(税込)(「496」 330mlびん×3本・「on the cloud」 330mlびん×3本・「MURAKAMI SEVEN IPA」 330mlびん×4本 ③SVB東京、横浜、京都/レギュラーサイズ(360ml)/1杯1,180円(税込)