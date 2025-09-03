しゃぶしゃぶ温野菜「鴨しゃぶ、鴨すき」期間限定発売

レインズインターナショナル（横浜市西区、澄川浩太社長）のチェーン店「しゃぶしゃぶ温野菜」では9月3日より新メニュー「特製だしで楽しむ鴨すき」と「九条ねぎと楽しむ鴨しゃぶ」を期間限定発売する。今回は昨年のヒットメニューである鴨しゃぶに加え、たまり醤油と黒糖のすき焼きだしで仕込んだ「鴨すき」を追加販売。焦がし玉ねぎの旨味と甘みに鴨油を加えた逸品。昨年、鴨しゃぶは１６万食を完売する人気メニューにもかかわらず鴨すきの追加で、二種類のだしが味わえる贅沢版。鴨しゃぶは手火山式枯節、鰹、昆布、シイタケと２種類の魚介だしを合わせた本格的つゆ。薬味は柚子胡麻、野菜は旬の九条ねぎ酒落ねぎを使用、〆には平手打ちのきしめんが味わえる。デザートにはリンゴを加えたクレマカタラーナが登場。食べ放題コース4,378円 120分制(90分ラストオーダー)、小学生未満無料、小学生は半額、60歳以上は500円引き（税込み）。公式ホームページ

https://www.onyasai.com/lp/2025autumn kamo/?utm source=release&utm medi

um=release&utm_campaign=202509_kamo_cp