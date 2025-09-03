キリンシティ「オクトーバーフェスト２０２５」初開催
執筆者：shirai
キリンシティは9月17日から10月5日まで、全国のキリンシティ・キリンシティプラス全26店舗で「キリンシティのオクトーバーフェスト2025」を初開催する。本場ドイツの祭典をイメージし、創業以来の伝統「ドイツ式3回注ぎ」で仕上げるご馳走ビールをお得に楽しめる企画。通常850mlのメガサイズが特別価格1,000円で提供されるほか、飲み比べセットやソーセージ盛り合わせ、特別プレートなども用意する。会場ではドイツ音楽と共に、ビールと料理のマリアージュを堪能できる。＜イベント概要＞期間：2025年9月17日（水）～10月5日（日） 店舗：キリンシティ・キリンシティプラス全26店舗（首都圏20、中部1、関西4、東北1／ヤエチカ店を除く） ＜主なメニュー＞・ご馳走ビールMEGAサイズ特別価格 1,000円・ご馳走ビール2種飲み比べセット（Regularサイズ） 1,200～1,400円・ご馳走ビール＆単品ソーセージセット 1,350～1,450円・職人のソーセージ8種盛り 5,500円・特別プレート（ポテト増量くじ引き付き） 2,200円