伊藤園「あたたかい飲むスイーツ"杏仁烏龍"」発売

伊藤園（社長 : 本庄大介 本社 : 東京都渋谷区）は、まるで杏仁豆腐のような、甘くなめらかな舌触りに烏龍茶のすっきり感を加えた味わいが特長の"あたたかい飲むスイーツ"「杏仁烏龍」を、9月15日に新発売する。近年、ティースタンドではスイーツをイメージしたドリンクの展開が増えているが、なかでも、「お茶」と「スイーツ」を組み合わせた飲み物は、スイーツとしての甘さがありながら、お茶のおいしさを感じられる味わいが人気を集めていおり、同社においても、昨年9月よりアジアンスイーツをイメージした飲料製品を発売し、SNSなどで好評を博している。特に、台湾などでは温かい杏仁風味のドリンクが親しまれており、同社でも、寒い季節に甘くなめらかな味わいを気軽に楽しんでもらえるよう"あたたかい飲むスイーツ"「杏仁烏龍」を新発売する。"あたたかい飲むスイーツ"「杏仁烏龍」は、加温することで杏仁豆腐のような甘さとなめらかさがより一層際立ち、ほっと一息つけるとろっとしたなめらかな口当たりが楽しめるスイーツ飲料。すっきりとした風味が特長の烏龍茶「色種」を使用することで、スイーツのような満足感がありながらもさっぱりとした味わいに仕上げられている。【製品概要】■製品名 : 杏仁烏龍 ■品名 : ウーロン茶飲料 ■容量・容器 : 480mlペットボトル（ホット専用）/260mlペットボトル（HOT&COLD兼用） ■希望小売価格 税込（税別）: 216円（200円）/167円（155円） ■発売日 : 9月15日（月）