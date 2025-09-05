サントリー「自販機アプリ／ジハンピ」一千万ＤＬ突破
執筆者：motoe
サントリービバレッジソリューションが展開する自販機キャッシュレスアプリ「ジハンピ」のダウンロード（以下、ＤＬ）数が、２５年目標の５００万ＤＬ（５月上方修正）を大幅に超え、８月末時点で１,０００万ＤＬを突破した。「ジハンピ」とはアプリを起動して、ピッとタッチするだけで買える自販機キャッシュレスアプリで、商品を選択し、「ジハンピ」アプリを起動して、自販機にスマホをピッ！とタッチするだけ。ダウンロードも、名前、年齢、メールアドレスなどの情報登録は不要。ＳＭＳ認証、支払い方法連携のみで、最短６０秒で購入が可能。また、一度支払い方法を連携すると、毎回の支払い方法の選択も不要になる。さらに、ＰａｙＰａｙやクレジットカードをはじめ１３種類のマネーをジハンピアプリに連携できるので、いつも使っているマネーで支払いができる上、楽天ポイントなど５種類のポイントも連携可能。余っているポイントを使って飲み物を購入したり、ポイントを貯めたりすることができる。なお、「ジハンピ」対応自販機は、８月末時点で１６万台以上に拡大し、２５年１５万台の導入目標を早くも達成。さらに、「ジハンピ」対応自販機は、ジハンピ非対応の自販機に比べて平均３％以上、売上金額がアップしたという。「ジハンピ」ホームページ：https://www.suntory.co.jp/softdrink/jihanki/jihanpi/