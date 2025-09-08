ロッテ「ＪＡＰＡＮクラフト酒」企画始動
執筆者：shirai
ロッテは全国6社の酒類メーカーと連携し、ビックリマン地方創生プロジェクト第7弾「JAPANクラフト酒〈悪魔VS天使〉」を9月から展開する。人気キャラクターと地域の魅力を融合した描き下ろしBIGシール付きコラボ酒を順次発売。西日本を「悪魔」、東日本を「天使」として対比させ、酒造文化の魅力を全国発信する。＜第1弾＞①吉乃友酒造（富山県）「よしのとも×ブラックゼウス」720ml 純米大吟醸 参考小売価格3,000円（税抜） 発売日：9月26日予定 HP：https://yoshinotomo.com/ ②萬屋醸造店（山梨県）「春鶯囀×ヘラクライスト」720ml 特別純米酒 参考小売価格3,000円（税抜） 発売日：10月24日予定 HP：https://www.shunnoten.co.jp/ ＜第2弾＞①久米仙酒造（沖縄県）「沖縄ISLAND BLUE×サタンマリア」ライスウイスキー 発売日：11月21日予定 HP：https://kumesen.co.jp/ ②網走ビール（北海道）「流氷ドラフト×ヘッドロココ」ビール類 発売日：12月12日予定 HP：https://www.abashiribeer.jp/ ＜第3弾＞①千代の園酒造（熊本県）「千代の園×スーパーデビル」日本酒 発売日：2026年1月30日予定 HP：https://www.chiyonosono.co.jp/ ②上閉伊酒造（岩手県）「遠野小町×スーパーゼウス」特別純米酒 発売日：2026年2月13日予定 HP：https://kamihei-shuzo.jp/ 全国限定版BIGシール（各2,500本）と、地元エリア限定版BIGシール（各500本）を用意し、地域限定デザインも楽しめる。詳細は各酒造メーカーHPで発売2週間前に案内予定。