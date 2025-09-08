マルタスギヨ「卓上醤油シリーズ」新展開

マルタスギヨ株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役： 臼池忠幸） は、２０２５年１０月１日より卓上醤油シリーズを発売する。同社のリピート率NO.1の「だし醤油 味じまん」は、これまで1ℓ、1.8ℓ容器での販売だったが、より多くの方々に手に取ってほしいと思いから、シュリンクボトル容器２３０ｍｌ（税別希望小売価格：２８８円）での販売を企画し小型化。また同時に、料理や食材、用途に特化した味の醤油を開発。今回、新たにラインアップされたのは、濃厚なたまり醤油をベースに、ニンニクと香り高いスパイス（ブラックペッパー、ローズマリー、ローレルなど）を配合し、肉との相性を極限まで高めた「肉専用醤油 肉の罠」（税別希望小売価格：３９８円）、和歌山県産”南高梅果汁”と高知県産”ゆず果汁”を使用した芳醇な梅の香りと柑橘の爽やかさがさっぱりとした味わいのぽん酢「梅香る 梅うめぽん酢」（税別希望小売価格：３９８円）、濃口醤油の1.3倍の旨味をもちながら、口当たりはまろやかで後味がすっきりとキレる設計の「熟醸 お刺身たまり醬油」（税別希望小売価格：２９８円）の3種。食卓の様々なニーズに応えるシリーズとしたと同社。