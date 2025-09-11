キリン「本搾りＴＭより季節厳選の新商品」限定発売

キリンビール（社長：堀口英樹）は、“果実とお酒だけでつくる”「キリン 本搾りTM」ブランドより、選び抜いた素材のこだわりによる、今しか味わえない特別なおいしさが楽しめる「キリン 本搾りTMチューハイ 辺塚だいだいと柑橘ブレンド＜季節厳選＞」（350ml缶・500ml缶）を11月11日より全国で期間限定発売する。今回発売される同商品は、鹿児島県産の希少果実「辺塚だいだい」を効かせ、グレープフルーツの飲みごたえのある果汁感に、レモンやゆず・すだち・かぼすで和柑橘の爽やかな香りと穏やかな酸味を実現した冬にぴったりなおいしさの特別な「本搾りTM」。パッケージも、辺塚だいだいをはじめとした柑橘の爽やかさ、素材へのこだわり・今しか飲めない特別感が感じられる、「本搾りTM」らしいシンプルなデザインに仕上げたという。【商品概要】■商品名：「キリン 本搾りTMチューハイ 辺塚だいだいと柑橘ブレンド＜季節厳選＞」 ■発売日：11月11日（火） ■発売地域：全国■容量・容器：350ml・缶、500ml・缶 ■価格：オープン価格 ■アルコール分：5％ ■純アルコール量：350ml缶：14g、500ml缶：20g ■製造工場：キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場、キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）