森永製菓「ＯＫＯＭＥＴＯ＜玄米香るバニラ＞」発売
執筆者：motoe
森永製菓（東京都港区芝浦、代表取締役社長COO：森信也）は、みんなでおいしく楽しめるお米のアイス「OKOMETO＜玄米香るバニラ＞」を9月29日より一部企業にて発売する。今回発売される同商品は、「OKOMETO（おこめと）」ブランドのバニラアイスを、さらにおいしく、お米のやさしい甘みと玄米の香ばしさが楽しめる味わいにリニューアルしたもので、国産米でできたライスミルクや米粉を使用し、乳・卵・大豆などアレルギー物質28品目は不使用のおいしさにこだわったアイスとなる。米麹と酒かすといったお米を原料にした「森永甘酒」で培ってきた知見や製菓会社ならではの味づくりの技術により、乳製品不使用の「氷菓」でありながら、アイスらしいなめらかな口当たりやコクを実現した商品で、お米のやさしい甘みを生かしながら、玄米を加えることでほんのり香ばしく、やさしいお米の甘みと余韻が広がる味わいに仕上げられている。国産米からできたライスミルクと米粉を主原料に、砂糖はすべててんさい糖が使用されている。「OKOMETO」ブランドサイトURL https://www.morinaga.co.jp/okometo/。【商品概要】■商品名：OKOMETO＜玄米香るバニラ＞ ■種類別：氷菓 ■内容量：100ml ■参考小売価格：オープン価格 ■発売日：9月29日（月） ■発売地区・ルート：Amazon、その他一部企業