セブン「キリン氷結発表会 フードロス取組みについて」

セブンイレブン・ジャパン商品本部 飲料酒加工食品部シニアマーチャンダイザー上条智氏はキリンビール「キリン氷結motttainaiキウイのたまご発表会」で、フードロス取り組みについて次のように語った。食品ロスは世界全体で年間約１０億５０００万t、日本では約４６４万t発生しており、その内食品製造業では約１０８万ｔ、外食産業６６万ｔ、食品小売業４８万ｔとなっている。セブンイレブンでは２０２３年６月以降、新製品の発注は発送日当日（月曜日の午前中）から１週間前に前倒し、新製品以外の配送リードタイムを当日から翌日に変更することによって物流センターでの過剰な在庫を削減、食品ロスの低減と物流コストの削減に取り組んでいる。２０２３年３月以降、スムージの原料としてブロッコリーの茎の部分や大きさ、見た目の問題で規格外となったフルーツも余すことなく活用することで食品ロスの低減につなげている。２０２４年５月以降はおにぎりやお弁用のフレッシュフードを対象に販売期限が近い商品の店頭での値下げを実施している、こうした取組で地域社会に貢献したい、と語った。