昭和産業「サクッとキャンぷら！」キャンペーン開催
2025/09/23 執筆者：motoe
昭和産業（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：塚越英行）は、令和の大ヒット商品「もう揚げない!!焼き天ぷらの素」の新プロモーションとして、秋のアウトドアシーズンに向けて、9月22日より「キャンぷら」キャンペーンを開催する。「もう揚げない!!焼き天ぷらの素」は、少ない油で簡単にカラッとザクザク食感の天ぷらができるという、天ぷら調理お悩みを一挙に解消することができる大好評の天ぷら粉。家庭の「天ぷら」料理の回帰を促すという社会現象を巻き起こしただけでなく、コアキャンパーの間で「キャンプで天ぷら」という新たなメニューとして活用され、SNSなどで注目されている。そこで、同社では、幅広い方々にキャンプ料理として、「もう揚げない!!焼き天ぷらの素」を気軽に楽しんでほしいとの思いから、アウトドアブランド「コールマン」との初のコラボレーションを実現。キャンプで天ぷらを「キャンぷら」と銘打ち、コラボ動画配信とSNSキャンペーンを実施する。①【「天ぷら×キャンプ」コラボ動画第1弾配信概要】■配信日：9月22日（月）17:00 ■タイトル：「もう揚げない!!焼き天ぷらの素」シズル感たっぷり！キャンぷらレシピ動画 ■配信媒体：Tastemade Japan公式SNSより配信 ■内容：コールマンのアウトドア調理アイテムを使って、「キャンぷら」の作り方を紹介、②【「天ぷら×キャンプ」コラボ動画第2弾配信概要】■配信日：10月6日（月）17:00配信予定 ■内容：コールマンのアイテムを使って、アウトドアで、実際に「キャンぷら」を作ってみる動画を配信、③【昭和産業×コールマン「キャンぷら」オープンプレゼントキャンペーン実施概要】■タイトル：サクッとキャンぷら！プレゼントキャンペーン ■応募期間：9月22日（月）～10月13日（月） ■応募方法：(1)Xにて昭和産業およびTastemade Japan公式アカウントをフォロー、(2)キャンペーン投稿を期間中に引用リポストし、応募コースをコメントして投稿、※詳細はTastemade Japan公式X:https://x.com/Tastemade_japan