サントリー「ウイスキー、オールド干支シリーズ」新発売
執筆者：maedayuka
サントリーは、１１月４日から「サントリーウイスキーローヤル午歳ボトル」「同オールド午歳ラベル」と１１月２５日から「ザ・プレミアム・モルツ干支デザイン缶午歳」「同ジャパニーズエール香るエール干支デザイン缶午歳」を全国で数量限定新発売する。同社の干支シリーズは、年末年始の風物詩となっており、ウインターギフトなどの贈答品や、華やかな食卓を飾る商品として毎年好評となっている。「サントリーウイスキーローヤル午歳ボトル」は、年のはじめに目にすると、一年の邪気を祓い無病息災をもたらすとされている白馬の姿をモチーフにしており、荒波に果敢に挑みながら力強く立ち上がる馬の姿を表現し大きな飛躍を遂げられるように願いを込めている。「同オールド午歳ラベル」は、金色のラベルに白馬やしぶきを上げる波模様を描き、印象的に仕上げた。縁起の良い華やかなデザインが、新たな年に向けて彩を添える。「同ジャパニーズエール香るエール干支デザイン缶午歳」は、2026年の干支午（うま）に加え、松竹梅や富士山といった縁起の良いモチーフをあしらった特別なデザインで、新年のご挨拶にもふさわしい商品。６缶パックや２４缶ケースも、年末年始を華やかに彩る鮮やかなパッケージに仕上げた。商品概要 「サントリーウイスキーローヤル午歳ボトル」容量６００ｍｌ、アルコール度数４３％、希望小売価格1万円（税別）。「同オールド午歳ラベル」容量７００ｍｌ、アルコール度数４３％、希望小売価格２２５０円（税別）。「ザ・プレミアム・モルツ干支デザイン缶午歳」容量３５０ｍｌ、アルコール度数5.5％、希望小売価格オープン価格。「同ジャパニーズエール香るエール干支デザイン缶午歳」容量350ｍｌ、アルコール度数６％、希望小売価格オープン価格。サントリーウイスキーホームページhttps://www.suntory.co.jp/whisky/index.html、ザ・プレミアム・モルツホームページhttp://suntory.jp/PREMIUM