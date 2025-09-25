ダノンジャパン「南国気分の腸活ヨーグルト」

ダノンジャパン株式会社（東京都目黒区、ロドリゴ・リマ代表取締役社長）は、9月1日から「ダノン ビオ ヨーグルト トロピカル マンゴー＆パイン」を全国のスーパーマーケット向けに出荷開始した。同商品は、生きて腸まで届くBE80 菌を配合したヨーグルトで、ジューシーなマンゴーと熟れた甘いパイナップルをふんだんに組み合わせた南国気分あふれる一品。シャキッとしたパイナップルの歯ごたえがクリーミーなヨーグルトと絶妙に絡み合い、豊かな食感と味わいが楽しめる。朝食はもちろん、おやつや夜のデザートにもおすすめ。また、発売と同時に「ダノン ビオ® 8 日間チャレンジ」キャンペーンを開催。「ダノン ビオ」製品 2 個購入で抽選で 888名にJCB ギフト 5,000 円、4 個購入で抽選で 88 名に JCB ギフト 10,000 円が当たり、4 個購入で「ダノン ビオ」製品に満足しなかった場合、300 円相当をキャッシュバックする。対象商品を購入したレシートと一緒に特設応募サイト内の応募フォームまたははがきから応募することができる。特設応募サイト：https://www.danone.co.jp/bio/2025cp/

商品概要、保存期間42 日間、内容量 300g（75g×4）、オープン価格