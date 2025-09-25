第９６回「情報交流と勉強会」オーガニック徳江会長

フードボイスは１０月７日、「 第９６回 情報交流と勉強会」を東京文京区小石川後楽園で開催します。基調講演にはオーガニックの権威である徳江倫明氏、我が社のマーケティング戦略は福井県でふぐ料理屋を営む ４代目 今井悠介氏にご講演をいただきます。徳江倫明氏はオーガニックの団体でありますオーガニックフォーラムジャパンを立ち上げ、現在、会長の要職にあります。日本にオーガニックが紹介されてからオーガニック業界の先頭に立ち指導、発展に貢献されています。一方、我が社のマーケティング戦略では福井県でふぐ料理屋を営まれています４代目 今井悠介氏に猛毒でありますふぐの肝についてお話をiいただきます。 プログラム１４：００「ふぐ料理五作荘と千夜の軌跡福珠」（伝統をつなぐ４代目の挑戦）、ふぐ料理「五作荘」 今井悠介氏、１４：３０「有機農業の原点とソーシャルビジネス」（オーガニックフォーラムジャパン会長 徳江倫明氏）、１５：００ 抹茶タイム（抹茶or 珈琲）、名刺交換、サンプリング、近況報告、その他、１６：００閉会。開催日 １０月７日（火） 午後２時００分～午後４ 時００分 。開場は１時３０分。会場 ：小石川後楽園「涵徳亭」東京都文京区後楽１－６－６（03-3811-3015）、参加費： 一般３０００円、会員２５００円（抹茶or 珈琲、テキスト付）。申込先 https://fv1.jp/food_union/teirei/ （締切日９月３０日）