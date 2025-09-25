フジッコ「おまめさんⓇ ごもく豆」リニューアル
執筆者：motoe
フジッコ（本社：神戸市中央区、代表取締役社長執行役員：福井正一）は、「おまめさん」シリーズ「おまめさん ごもく豆」を10月上旬より自然切替にてリニューアル。だし感を引き立たせるため甘味を約20%カットし、よりごはんに合う味付けにして発売する。「おまめさん」は、健康的な食生活を支えてくれる豆を毎日手軽に楽しめるように作った同社こだわりの煮豆シリーズ。同社では、今回、プロジェクトチームを結成し「おまめさん」シリーズの品質改善に取り組んできたが。その取り組みの一環として市場の大豆煮豆の分析を行い、お客様調査を実施したところ、甘味を抑え、だし感と塩味のバランスが良い品質がより支持されていることが判明。特に、主食であるごはんとの相性を重視される傾向が顕著に見られ、「ごはんのおかず」としての機能をより強化することで、顧客の食卓での価値向上とリピート率の向上が期待できると判断し、今回の品質リニューアルを決定したという。【商品概要】■商品名：「おまめさん ごもく豆」 ■内容量：155ｇ ■標準小売価格（税込み）：237円 ■保存方法：常温 ■賞味期間：60日