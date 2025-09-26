ニッスイ「あなたはどれを選ぶ？キャンペーン」実施
執筆者：motoe
ニッスイ(代表取締役社長執行役員：田中 輝、東京都港区)は、家庭用冷凍食品「まんぞくプレート」シリーズ6品を対象に、プレゼントキャンペーン「あなたはどれを選ぶ？キャンペーン」を10月1日から11月30日の期間で実施する。同シリーズは、釜炊きでふっくら仕上げた白ごはんと相性のよいおかずをセットにした「食べてほっとする飽きのこない」1食完結タイプの冷凍食品。電子レンジであたためるだけで、食べごたえのある定食が楽しめるとして2022年9月の発売以来好評を博しており、2025年9月現在、「豚肉生姜焼き」「カツカレー」「チキン南蛮」「回鍋肉」「たらと野菜の黒酢あん」「油淋鶏」の6品がラインアップされている。今回、同キャンペーンは、「対象商品を買って応募」キャンペーンと「動画を見て応募」キャンペーン(LINE限定)の2つを同時に実施。いずれも同シリーズの6品から食べたい商品を選ぶ人気投票形式のキャンペーンで、抽選でオリジナルQUOカード(3,000円分)などを計250名にプレゼントされる。【キャンペーンサイト】https://www.nissui.co.jp/cp/manzoku/index.html