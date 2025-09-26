ダスキン「ミスドで台湾屋台気分」期間限定発売

ダスキン（本社：大阪府吹田市、社長：大久保裕行）が運営するミスタードーナツは、‟みんなのおなかにぴったりおいしい！“をテーマに食事メニューを展開している「ミスドゴハン」シリーズの飲茶3種を10月1日から期間限定で発売する。ミスタードーナツでは「いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、顧客にとって、いつもそばにある何気ない幸せを大事にしながら、新しい出会いにワクワクするミスタードーナツを目指し取り組んでいる。今回、発売する季節限定の飲茶は「台湾風やわらか煮豚麺」、「台湾風もちもち水餃子麺」（イートイン：693円）、「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」の3種を用意。ミスタードーナツの飲茶の看板メニューである汁そばで使用している細麺に合わせ、具材やスープにこだわり、ミスタードーナツで気軽に台湾屋台グルメを味わえる商品となっている。台湾の郷土料理である「炕肉飯（コンローハン）の甘辛く煮込んだ煮豚をトッピングした「台湾風やわらか煮豚麺」は醤油ベースのコク深いスープと細麺との相性ピッタリで、食べ応えのある商品。台湾で親しまれている水餃子をトッピングした「台湾風もちもち水餃子麺」は厚みのある皮がもちもちでつるんとした食感の水餃子と、鶏ガラベースにショウガの風味を効かせたスープが特長。台湾の定番料理「鹹豆漿（シェントウジャン）」をイメージした「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」は、昨年好評だった豆乳野菜麺スープの豆乳を増量し、さらにコク深くまろやかな味わいで、えびの風味と少しピリ辛なラー油をアクセントに仕上げられている。各693円（イートイン）、販売期間：10月1日（水）～2026年3月下旬（順次販売終了予定）、ミスタードーナツ飲茶取り扱いショップにて販売。