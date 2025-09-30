日清オイリオグループ「統合報告書 ２０２５」公開
執筆者：motoe
日清オイリオグループ（社長：久野貴久）は、「日清オイリオグループ統合報告書2025」を同社ホームページで公開。同報告では、日清オイリオグループ理念体系、現在の姿、ネットワーク、社長メッセージ、価値創造ストーリー（価値創造モデル、当社グループの強み、当社グループらしい“勝ち筋“ など）、日清オイリオグループビジョン2030、企業価値向上に向けた戦略（新中期経営計画「Value UpX」、財務担当役員メッセージ など）、事業戦略（事業セグメントごとの取り組み、特集：資本収益性向上に向けて など）、戦略の実現に向けて（人材マネジメント、戦略を支える4つの機能 など）、コーポレートガバナンス、業績・企業情報など、同社が2025年度からスタートした新中期経営計画「Value UpX」の戦略を中心に、「ビジョン2030」で目指す姿の実現に向けた成長の道筋などを伝えている。また、同社グループのサステナビリティの取り組みに関する詳細データを記載した 「サステナビリティデータ集 2025」も掲載されている。■公開URL https://www.nisshin-oillio.com/company/sustainability/report/