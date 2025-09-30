マムズタッチ「韓国Ｎｏ.１チキン＆バーガー店」開店

MOM`S TOUCH TOKYO（本社：東京都渋谷区）は9月30日、東京・原宿の竹下通りに日本直営2号店となる「MOM`S TOUCH ソラド原宿店」をグランドオープンした。ソラド原宿店は、約120坪・140席を有する大型店舗で、原宿駅や明治神宮前駅から徒歩圏内に位置し、竹下通り・裏原宿・明治神宮といった観光・ファッションの中心エリアに隣接。渋谷1号店で培った成功ノウハウを継承しつつ、若者文化と観光が交差する原宿エリアに進出することで、日本市場での事業拡大のスピードをさらに加速させるための戦略的な拠点となるという。また、原宿店では、店舗内で調理される高品質なバーガー・チキン・ピザを一度に楽しめる“QSR（Quick Service Restaurant）プラットフォーム”を導入。これは、複数ジャンルのメニューをワンストップで提供するマムズタッチ独自の業態であり、他のファストフードブランドとの差別化を図るものとしている。なお、同店では、その場で制作から購入まで完結するスマホケース自動販売機やハズレなしで、商品引換券からAmazonギフトまで当たるマムズガチャ、AIで自分と映像を融合できる次世代セルフ写真機など体験型コンテンツも設置されており、新しい飲食体験を楽しむこともできる。【店舗情報】■店舗名：MOM’S TOUCH ソラド原宿店 ■所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目8−2 SoLaDo 竹下通り 2F ■営業時間：9:30〜21:30（モーニングは9:30～10:30）