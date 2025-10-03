奥村印刷「皿になるパッケージｂｅａｋｘ」発表

奥村印刷（本社：東京都北区、代表取締役社長：奥村文泰）は、10月7日から10日まで幕張メッセで開催される「JAPAN PACK 2025」に出展し、“箱から皿になる”画期的な新製品「beakx（ビークス）」を初披露する。同製品は、同社の特許取得済み技術である「折り紙食器 beak」シリーズを応用し、従来のパッケージに「ミシン目」と「折り曲げ用スジ」を施した、組み立て式の食器になるパッケージ。この製品により、レトルト食品などのパッケージが持つ「食べづらい」という課題の解決。従来のパッケージは開封後、中身を直接取り出すか別の皿に移す必要があったが、同製品は糊やハサミを使わずに簡単に組み立てるだけで、耐水・耐油仕様の丈夫な皿として利用が可能 。これにより、特に食器が不足しがちなアウトドアや災害時において、「食品＋皿」として機能し 、飲用水があっても生活用水が使えない環境で役立つこととなる。【JAPAN PACK 2025出展概要】■展示会名：JAPAN PACK 2025 ■会期：10月7日（火）～10月10日（金） ■会場：幕張メッセ ■ブース番号：東7ホール 7-122 ■出展内容：新製品「beakx」の実物展示、組み立て体験、開発コンセプトの紹介など。「beakx」は、同展が初の正式な披露の場となる 。