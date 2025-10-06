湖池屋「生・チー トリュフチーズ」新発売
執筆者：motoe
湖池屋（社長：佐藤章）は、なめらかチーズフィリングをさくさくのパイ生地で包み込んだ新感覚ご褒美パイ「生・チー」ブランドから、フィリングに芳醇なトリュフを合わせた新商品「生・チー トリュフチーズ」を新発売する。「生・チー トリュフチーズ」は、カマンベールチーズを使用した、なめらかチーズフィリングに芳醇なトリュフを合わせ、オーブンで香ばしく焼き上げた多層のさくさくパイで包み込んだ一口サイズの“ご褒美パイ”。口いっぱいに広がる芳醇なトリュフとカマンベールチーズが織りなす、絶妙なハーモニーが楽しめる商品となる。パッケージには、ブランド独自のピローケースを採用。トリュフをイメージしたブラウンの色味で高級感や品質感を表現するとともに「生・チー」のブランド名を大きく冠し、“まるで生チーズ食感”という商品特徴をデザインで表現されている。また、9月に全国コンビニエンスストアで先行発売された、濃厚なコクと後引く余韻が楽しめるカマンベールチーズの味わいが特長の「生・チー メルティーチーズ」も同日より全国スーパーマーケット等一般チャネルで発売される。【商品概要】■商品名／内容量：「生・チー メルティーチーズ」／6個（標準27g)・「生・チー トリュフチーズ」／6個（標準27g） ■価格：オープン価格 ■発売日／販売先：10月6日（月）／全国・スーパーマーケット他一般チャネル ■ブランドサイト：(URL) https://nama-chee.koikeya.co.jp/