ビジネスガイド社「グルメショー春２０２６」出展社募集
執筆者：motoe
ビジネスガイド社（本社＝東京都台東区、代表取締役社長：芳賀信享）は、新しいマーケットを切り拓く、プレミアムフードの見本市「第39 回グルメショー春2026」を2026年2月に東京ビッグサイトで開催する。グルメショーは食品の質を重視する小売業、サービス業、卸売業はもちろん、さまざまな業種・業態の方が来場。決定権を持つバイヤーが多く来場することも特徴として挙げられる。第39回のテーマは「地域を結ぶ、持続可能な食と未来のストーリー」。会場は主にローカルフード展、スタイリッシュフード展、ウェルビーフード展、ワールドフード展、ソリューション展の5つの出展エリアで構成。さらに、ビジネスマッチング、出展商品をより周知させるコンテストやテーマ展示など、つくり手のこだわりや想いを伝える有益な企画が用意されている。同社では、地域の生産者を中心に「品質」「ライフスタイル」志向の多様なマーケットへの足掛かりとして定評がある同見本市への出展企業を現在募集中。出展申込み締切日は11月7日（金）。なお、10月17日（金）には、13：30よりYouTube配信にて出展検討説明会を実施予定。出展メリット、「品質」「ライフスタイル」志向のマーケットイメージや販路開拓方法を具体的に紹介するほか、出展社インタビューなども交え、出展成果を挙げるためのノウハウを解説するという。■問い合わせ先：ビジネスガイド社 グルメショー事務局＜TEL 03-3847-9853・メールアドレス：info@gourmetshow.jp＞【第39回グルメショー春2026開催概要】■主催：ビジネスガイド社グルメショー事務局 ■会期：2026年2月4日（水）～6日（金） ■会場：東京ビッグサイト東展示棟東4ホール ■時間：10時～18時（最終日は17時まで） ■入場料：無料（事前登録制） ■オフィシャルサイト：https://www.gourmetshow.jp/39gs/