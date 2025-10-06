オハヨー乳業「かため味わう焼プリンキャンペーン」実施
執筆者：motoe
オハヨー乳業（本社：岡山市中区、代表取締役社長：藤本篤）は、10月6日より「かため味わう焼プリンキャンペーン」を実施する。同キャンペーンは、「なめらか」「ぷるぷる」をはじめ、様々な食感で支持されているチルドプリンの中でも、「かため」食感の焼プリンにフォーカスを当てた企画。同社では、抽選で総計1,000名に、バルミューダ社の高級トースター「バルミューダ ザ・トースター」、JTBトラベルギフト、シェフグルメカード、オリジナルデザインQUOカードをプレゼントするキャンペーンを通じて、プリンの食感の違いを楽しんでもらうとともに、プリン売り場の活性化を図っていきたいとしている。【キャンペーン概要】 ■キャンペーン名：かため味わう焼プリンキャンペーン ■賞品と当選者数：総計1,000名＜10個コース（バルミューダ ザ・トースター/ 10名・JTBトラベルギフト30,000円分/10名）、5個コース（全国共通お食事券 シェフグルメカード10,000円分/50名）、2個コース（オリジナルデザインQUOカード500円分 /930名）＞ ■対象商品：新鮮卵のこんがり焼プリン（140g、68g×4個パック）、焼スイーツ クレームカラメル ■応募方法：対象商品を必要数購入したレシートを用意し、LINEにて応募（複数枚合算しての応募も可） ■キャンペーン期間：10月6日（月）～ 11月24日（月） ■応募締切：11月30日（日）23：59まで ■キャンペーンウェブページ：https://www.ohayo-milk.co.jp/campaign/katame-pudding/